Подготовил схрон со взрывчаткой. СБУ задержала агента РФ в Харькове, планировавшего теракты

"Злоумышленник занимался подготовкой терактов против военнослужащих Сил обороны, которые находятся на территории областного центра. Для этого он следил за украинскими защитниками - пытался установить места их временной дислокации и проживания, а также маршруты передвижения на собственных автомобилях", - говорится в сообщении.

Как рассказывают в СБУ, в "зоне особого внимания" вражеского агента находились военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности.

"Вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен тайник со взрывчаткой, которую он планировал применить для совершения терактов", - добавили в спецслужбе.

По данным следствия, фигурантом является местный житель, которого в ноябре прошлого года завербовал кадровый сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области. Установлено, что содействие в контактах харьковчанина с российской спецслужбой оказывал проживающий на территории РФ родственник.

Кроме слежки за украинскими защитниками злоумышленник выполнял задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Координаты стратегических объектов требовались оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по городу.

Для коммуникации с ФСБ их агент использовал анонимные мессенджеры, а передачу разведданных сопровождал медиафайлами с привязкой к местности.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).