Подготовилась к вторжению. РФ запаслась микрочипами для "Калибров", - NYT

Россия, скорее всего, накопила микрочипы и другие технологии для производства ракет "Калибр" и "Искандер" еще до полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Это произошло из-за ухудшения отношений РФ и других стран, которые ввели санкции из-за оккупации Крыма в 2014 году.

Как отмечает The New York Times, микроэлектронные компоненты двойного назначения РФ могла получить через третьи стороны. Речь идет о компаниях или странах, которые были готовы рискнуть подвергнуться наказанию со стороны США.

Аналитики отмечают, что производство Россией "Искандеров" и "Калибров" продолжается и сейчас. Микрочипы и другие необходимые технологии, необходимые для изготовления высокоточных ракет, были накоплены РФ еще до вторжения.