RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подготовилась к вторжению. РФ запаслась микрочипами для "Калибров", - NYT

Фото: РФ запаслась микрочипами для "Калибров" (zaxid net)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия, скорее всего, накопила микрочипы и другие технологии для производства ракет "Калибр" и "Искандер" еще до полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Это произошло из-за ухудшения отношений РФ и других стран, которые ввели санкции из-за оккупации Крыма в 2014 году.

Как отмечает The New York Times, микроэлектронные компоненты двойного назначения РФ могла получить через третьи стороны. Речь идет о компаниях или странах, которые были готовы рискнуть подвергнуться наказанию со стороны США.

Аналитики отмечают, что производство Россией "Искандеров" и "Калибров" продолжается и сейчас. Микрочипы и другие необходимые технологии, необходимые для изготовления высокоточных ракет, были накоплены РФ еще до вторжения.

Напомним, что в Черном море сейчас находятся 4 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 20 крылатыми ракетами.

Вчера российские кафиры осуществили пуск "Калибров" с акватории Черного моря. Захватчики также направили по Одесской области шесть ракет из самолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкции против РоссииВойна в Украине