После убийства в Вашингтоне: в Израиле обрушились с критикой на лидеров Европы

Израиль считает, что некоторые европейские лидеры занимаются "подстрекательством к антисемитизму". И следствием этого якобы стало убийство в Вашингтоне.
Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Саар во время пресс-конференции в Иерусалиме отреагировал на убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.
"Существует прямая линия, связывающая антисемитские и антиизраильские подстрекательства с этим убийством. Этим подстрекательством также занимаются лидеры и официальные лица многих стран и организаций, особенно из Европы", - считает он.
При этом министр отказался называть конкретных лидеров или чиновников, которых он обвинил в подстрекательстве к антисемитизму.
По его словам, клеветнические выдумки о геноциде, преступлениях против человечности и убийстве младенцев в Секторе Газа "прокладывают путь именно к таким убийствам", которое произошло в Вашингтон.
Напомним, недавно Израиль начал новую операцию в Секторе Газа. Как отметил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, страна планирует взять под контроль весь палестинский анклав.
Против таких действий Израиля выступили в Европе. В частности, Британия, Франция и Канада поставили перед израильскими властями ультиматум. Они требуют, чтобы Израиль прекратил новое наступление, либо же против него введут санкции.
Новое наступление Израиля не понравилось и США. По данным The Washington Post, американские чиновники уже угрожают прекратить поддержку Израиля, если он будет продолжать войну с ХАМАС.
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