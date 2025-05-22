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После убийства в Вашингтоне: в Израиле обрушились с критикой на лидеров Европы

Иерусалим, Четверг 22 мая 2025 19:31
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После убийства в Вашингтоне: в Израиле обрушились с критикой на лидеров Европы Фото: Гидеон Саар, глава МИД Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израиль считает, что некоторые европейские лидеры занимаются "подстрекательством к антисемитизму". И следствием этого якобы стало убийство в Вашингтоне.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Саар во время пресс-конференции в Иерусалиме отреагировал на убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.

"Существует прямая линия, связывающая антисемитские и антиизраильские подстрекательства с этим убийством. Этим подстрекательством также занимаются лидеры и официальные лица многих стран и организаций, особенно из Европы", - считает он.

При этом министр отказался называть конкретных лидеров или чиновников, которых он обвинил в подстрекательстве к антисемитизму.

По его словам, клеветнические выдумки о геноциде, преступлениях против человечности и убийстве младенцев в Секторе Газа "прокладывают путь именно к таким убийствам", которое произошло в Вашингтон.

Угрозы Европы

Напомним, недавно Израиль начал новую операцию в Секторе Газа. Как отметил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, страна планирует взять под контроль весь палестинский анклав.

Против таких действий Израиля выступили в Европе. В частности, Британия, Франция и Канада поставили перед израильскими властями ультиматум. Они требуют, чтобы Израиль прекратил новое наступление, либо же против него введут санкции.

Новое наступление Израиля не понравилось и США. По данным The Washington Post, американские чиновники уже угрожают прекратить поддержку Израиля, если он будет продолжать войну с ХАМАС.

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