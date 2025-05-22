После убийства в Вашингтоне: в Израиле обрушились с критикой на лидеров Европы

Израиль считает, что некоторые европейские лидеры занимаются "подстрекательством к антисемитизму". И следствием этого якобы стало убийство в Вашингтоне.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Саар во время пресс-конференции в Иерусалиме отреагировал на убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.

"Существует прямая линия, связывающая антисемитские и антиизраильские подстрекательства с этим убийством. Этим подстрекательством также занимаются лидеры и официальные лица многих стран и организаций, особенно из Европы", - считает он.

При этом министр отказался называть конкретных лидеров или чиновников, которых он обвинил в подстрекательстве к антисемитизму.

По его словам, клеветнические выдумки о геноциде, преступлениях против человечности и убийстве младенцев в Секторе Газа "прокладывают путь именно к таким убийствам", которое произошло в Вашингтон.