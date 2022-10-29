Под завалами на территории Святогорской лавры обнаружили тело погибшего человека (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"Приступили к проведению работ по разбору завалов частично разрушенного 3-х этажного здания, на территории Святогорской лавры, которая получила повреждения в результате вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.

По словам ГСЧС, в ходе разбора завала обнаружено тело одного человека. В настоящее время анкетные данные и пол уже устанавливаются.

"По состоянию на 16:20 работы по разбору завала приостановлены. Всего с начала работ обнаружены тела двух погибших", - добавили в ГСЧС.