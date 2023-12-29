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Под завалами склада в Киеве обнаружили тело погибшего. Поиски продолжаются

Фото: под завалами склада в Киеве обнаружили тело погибшего (facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

Под завалами склада в Шевченковском районе Киева после ракетного удара 29 декабря, нашли еще одного погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Тело одного погибшего извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе столицы", - рассказал он.

По словам Кличко, поисково-спасательная операция продолжается.

"До этого спасатели освободили из-под завалов трех пострадавших. Их госпитализировали медики", - констатировал он.

Обстрел Киева

Утром 29 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Не остался в стороне и Киев. Здесь загрелась многоэтажка и после "прилета" обрушился склад. На месте сейчас работают спасательные службы. Число пострадавших - 17 человек. Подробнее об атаке на столицу и Украину - в материале РБК-Украина.

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