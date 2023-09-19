Под завалами после обстрела Львова нашли тело мужчины

"Под завалами нашли тело погибшего мужчины, работавшего на складе", - рассказал он.

По данным мэра, ликвидация последствий обстрела города длится уже три часа.

"На этих локациях находятся склады, гуманитарная помощь, продукты питания. Площадь - до 10 тысяч кв.м. Во многих местах есть возгорания. Пожарные работают. Последствия очень сложны", - добавил он.

Обстрел Украины 19 сентября

Во многих областях Украины 19 сентября была объявлена воздушная тревога. Было предупреждение о подлете нескольких групп вражеских ударных дронов. В частности, взрывы раздавались в Кривом Роге, Львове и в Хмельницкой области. Сообщалось о работе ПВО. Позже стало известно, что во Львове после атаки БПЛА начался масштабный пожар, из-под завалов достали двух человек, мужчина в тяжелом состоянии.

Как рассказали в Воздушных силах, оккупанты запустили по Украине 30 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, а также баллистическую ракету "Искандер-М". Силам ПВО удалось сбить 27 "шахедов" и один разведывательный БПЛА. Баллистическая ракета "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога, также была сбита.