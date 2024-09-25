Под завалами в Харькове может быть человек, появилось видео первых минут после атаки

"Если мы говорим о многоэтажке, то там авиабомба попала где-то на границе 5-6 этажа. Разрушены этажи с 3 по 8. На данный момент там продолжаются работы по ликвидации последствий, разборы завалов. Есть непроверенная информация, что под завалами еще, к сожалению, может находиться человек", - рассказал Сокол.

В общей сложности, по его данным, более 45 зданий повреждены в результате авиаобстрелов, 36 человек пострадали.

"Три, к сожалению, погибли. 17 были госпитализированы с самого начала. На данный момент в больницах остается 12 человек. Четыре, к сожалению, в тяжелом состоянии находятся в реанимации", - отметил директор департамента.

Видео первых минут после атаки РФ

Кроме того, в полиции показали первые минуты после вчерашнего попадания управляемой бомбы в многоэтажку.

"Мы одними из первых прибыли на место и оказывали медицинскую помощь раненым, эвакуировали жителей, вместе со спасателями разбирали завалы", - рассказал Белошицкий.