Под запретом. Что нельзя отправлять за границу "Новой почтой": полный список

Ряд товаров и вещей нельзя отправлять за границу "Новой почтой", поскольку они не пройдут таможенный контроль. Перед формированием посылки стоит ознакомиться со списком запрещенных предметов.

РБК-Украина со ссылкой на правила "Новой почты" рассказывает о том, какие товары и вещи нельзя отправлять за границу.

Что запрещено пересылать за границу "Новой почтой"

Правила "Новой почты" запрещают отправлять за границу следующие вещи и товары:

продукты, лекарства и витамины;

деньги, банковские металлы и драгоценные камни;

антиквариат и предметы искусства;

подакцизные товары, в том числе табак, алкоголь;

почтовые марки;

оружие всех видов, в том числе охотничье и спортивное;

наркотические вещества и порнографические материалы;

товары военного и двойного назначения;

семена и посевной материал, образцы почвы;

спиртосодержащие духи, косметические и легковоспламеняющиеся препараты в баллонах под давлением;

копии брендовой одежды, обуви, сумок, аксессуаров, а также, если эти изделия из кожи/перьев экзотических животных/птиц;

взрывчатые соединения и легковоспламеняющиеся, ядовитые и сильнодействующие вещества;

живые растения, животные и их останки: мех, перья, слоновая кость, чучела, а также корма для животных;

бывшие в употреблении автомобильные и авиационные запчасти;

металлы и необработанную древесину;

документы в адрес иностранных судов, банков, исполнительных служб;

флешки и другие носители информации с закрытым доступом для считывания;

павербанки и компьютерное оборудование, содержащее хладагентные газы и жидкости.

Перед отправкой стоит проверить, разрешен ли конкретный предмет в стране-получателе. Это можно сделать по ссылке.

Перед отправкой оператору "Новой почты" нужно указать содержимое вашей посылки (фото иллюстративное: Getty Images)

Как отправить международную посылку

Отправить посылку за границу можно двумя способами - через отделение и онлайн.

В первом случае нужно принести открытую посылку в отделение, указать страну получателя, выбрать способ отправки "Посылка из дома", назвать свой номер телефона, ФИО, местный телефон получателя и его ФИО. Если отправляете в Польшу, то укажите номер почтомата inPost, например "ADA01M" (для габаритов отправления в упаковке не более 41*38*64 см и для веса до 25 кг).

Также необходимо указать полный адрес получателя, для адресной доставки и сообщить оператору, что именно отправляете в посылке. После этого оплатить услуги "Новой почты".

Чтобы оформить посылку онлайн, нужно перейти по ссылке, зарегистрироваться (для новых клиентов) или ввести логин/пароль (для действующего клиента), нажать "Международная посылка", создать заявку, заполнить данные для оформления отправки.