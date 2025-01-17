Под запретом. Что нельзя отправлять за границу "Новой почтой": полный список
Ряд товаров и вещей нельзя отправлять за границу "Новой почтой", поскольку они не пройдут таможенный контроль. Перед формированием посылки стоит ознакомиться со списком запрещенных предметов.
РБК-Украина со ссылкой на правила "Новой почты" рассказывает о том, какие товары и вещи нельзя отправлять за границу.
Что запрещено пересылать за границу "Новой почтой"
Правила "Новой почты" запрещают отправлять за границу следующие вещи и товары:
- продукты, лекарства и витамины;
- деньги, банковские металлы и драгоценные камни;
- антиквариат и предметы искусства;
- подакцизные товары, в том числе табак, алкоголь;
- почтовые марки;
- оружие всех видов, в том числе охотничье и спортивное;
- наркотические вещества и порнографические материалы;
- товары военного и двойного назначения;
- семена и посевной материал, образцы почвы;
- спиртосодержащие духи, косметические и легковоспламеняющиеся препараты в баллонах под давлением;
- копии брендовой одежды, обуви, сумок, аксессуаров, а также, если эти изделия из кожи/перьев экзотических животных/птиц;
- взрывчатые соединения и легковоспламеняющиеся, ядовитые и сильнодействующие вещества;
- живые растения, животные и их останки: мех, перья, слоновая кость, чучела, а также корма для животных;
- бывшие в употреблении автомобильные и авиационные запчасти;
- металлы и необработанную древесину;
- документы в адрес иностранных судов, банков, исполнительных служб;
- флешки и другие носители информации с закрытым доступом для считывания;
- павербанки и компьютерное оборудование, содержащее хладагентные газы и жидкости.
Перед отправкой стоит проверить, разрешен ли конкретный предмет в стране-получателе. Это можно сделать по ссылке.
Перед отправкой оператору "Новой почты" нужно указать содержимое вашей посылки (фото иллюстративное: Getty Images)
Как отправить международную посылку
Отправить посылку за границу можно двумя способами - через отделение и онлайн.
В первом случае нужно принести открытую посылку в отделение, указать страну получателя, выбрать способ отправки "Посылка из дома", назвать свой номер телефона, ФИО, местный телефон получателя и его ФИО. Если отправляете в Польшу, то укажите номер почтомата inPost, например "ADA01M" (для габаритов отправления в упаковке не более 41*38*64 см и для веса до 25 кг).
Также необходимо указать полный адрес получателя, для адресной доставки и сообщить оператору, что именно отправляете в посылке. После этого оплатить услуги "Новой почты".
Чтобы оформить посылку онлайн, нужно перейти по ссылке, зарегистрироваться (для новых клиентов) или ввести логин/пароль (для действующего клиента), нажать "Международная посылка", создать заявку, заполнить данные для оформления отправки.
Ранее мы подробно рассказывали, какие товары и вещи запрещено отправлять "Новой почтой" в пределах Украины.
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