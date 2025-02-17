Под смех и аплодисменты. В Киеве школьники показали сценку с избиением работника ТЦК

В киевской школе №309 на празднике ученики показали сценку, в которой "работника ТЦК" один юноша ударом сваливает с ног. На инцидент уже отреагировали военные и призывают Министерство образования и науки Украины наказать педагогов, организовавших мероприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию военного Виталия Саранцева в Facebook .

Что известно об инциденте

Саранцев опубликовал видео, на котором видно, как на школьную сцену выходит парень в куртке военного принта, а на спине приклеена надпись ТЦК. Другой парень кулаком сваливает его с ног, а на фоне в то время звучат смех и аплодисменты.

"Киев, школа 309. Наше время. Когда в школьных стенах дети играют в спектакли о войне, это может быть способом осмысления трагедии. Но когда в сценарии появляется сцена избиения украинского военнослужащего - это уже симптом серьезной проблемы. Это не искусство и не воспитание, а кризис понимания, кто враг и кто защитник", - написал Саранцев.

Он добавил, что мобилизация стала предметом высмеивания на уровне школьных мероприятий из-за того, что взрослые сами разгоняют нарратив о "преступном ТЦК" в то время, когда настоящие преступники сидят в Кремле.

"Война не прощает ошибок, и одной из самых больших является подмена понятий. И если в головах украинских детей украинский военный - враг, а "утащить" ему - проявление героизма, то всем нам - огромная жирная "двойка". Но война "двоек" не ставит", - добавил военный.

В свой пост Саранцев также тегнул Министерство образования и науки Украины, Службу безопасности Украины и Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Руководство № 309 пока публично никак не реагировало на инцидент. Пользователи Facebook активно комментируют посты на официальной странице учебного заведения с призывом объяснить инцидент. Эти комментарии удаляют.

"С целью расследования факта, зафиксированного во время проведения праздничного мероприятия в школе №309, во время которого ученики продемонстрировали избиение представителя ТЦК - управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка данного случая", - заявили в Дарницкой райгосадминистрации.

Также СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что делом уже занялась полиция. В учебное заведение направили ювеналов.

Добавим, что школа №309 функционирует с 1994 года, в заведении обучение проводят на украинском языке. Она расположена в Дарницком районе Киева. Она

Какая реакция общества

На инцидент уже отреагировало немало гражданских украинцев, а также военных. Люди призывают МОН наказать учителей, которые причастны к организации праздника.

Комментарии пользователей под постом с видео инцидента (скриншот)

"На такое дно нужно реагировать. Директор школы 309, учителя, родители должны быть вызваны на собеседование как минимум. У этих школьников ветер в голове и явно не все ок с воспитанием, что они продуцируют спектакли, выгодные врагу. Ни один ребенок не задумался, что в зале могут быть те, чьи родители воюют или даже сами участники боевых действий. Стыдно, что такое дно показывают в киевской школе в 2025 году. Российская пропаганда работает, как показали эти детки", - написала военнослужащая и поэтесса Ярина Чорногуз.

Реакция военнослужащей и поэтессы Ярины Чорногуз (скриншот)