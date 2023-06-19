Под Славянском два человека подорвались на мине: погиб один мужчина

"Семья - отец, мать, взрослый сын с женой и их маленький ребенок - поехали отдыхать на Северский Донец. Мужчины попытались подойти к реке и подорвались на мине МОН-50. Это случилось на глазах у женщин и ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 50-летний отец погиб на месте. За жизнь молодого парня сейчас борются врачи.

Лях добавил, что отдыхать на природе в этой местности нельзя, поскольку территория до сих пор не разминирована.

Бои на севере Донецкой области

Российская армия в прошлом году смогла захватить город Лиман и часть Святогорска в Донецкой области. Эти населенные пункты расположены в 15 км от Славянска. В течение нескольких месяцев бои проходили в районе реки Северский Донец.

Уже осенью ВСУ освободили Святогорск и Лиман, врага отбросили на 30 км. Однако территория вокруг осталась заминированной. Недавно глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заявил, что отдыхать на Северском Донце опасно.