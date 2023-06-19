Под Славянском два человека подорвались на мине: погиб один мужчина

Под Славянском (Донецкая область) вчера, 18 июня, подорвались два человека. Один мужчина погиб на месте происшествия, за жизнь другого сейчас борются врачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Славянской МВА Вадима Ляха.
"Семья - отец, мать, взрослый сын с женой и их маленький ребенок - поехали отдыхать на Северский Донец. Мужчины попытались подойти к реке и подорвались на мине МОН-50. Это случилось на глазах у женщин и ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 50-летний отец погиб на месте. За жизнь молодого парня сейчас борются врачи.
Лях добавил, что отдыхать на природе в этой местности нельзя, поскольку территория до сих пор не разминирована.
Бои на севере Донецкой области
Российская армия в прошлом году смогла захватить город Лиман и часть Святогорска в Донецкой области. Эти населенные пункты расположены в 15 км от Славянска. В течение нескольких месяцев бои проходили в районе реки Северский Донец.
Уже осенью ВСУ освободили Святогорск и Лиман, врага отбросили на 30 км. Однако территория вокруг осталась заминированной. Недавно глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заявил, что отдыхать на Северском Донце опасно.
Недавно житель Харьковской области наступил на противопехотную мину травы. Мужчина получил травму ноги.
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