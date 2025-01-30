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Под Покровском погиб 19-летний доброволец из Польши

Фото: под Покровском погиб 19-летний доброволец из Польши (pap.pl)
Автор: Татьяна Степанова

Под Покровском погиб 19-летний гражданин Польши Филипп Антосяк. Он оставил обучение в Великобритании и присоединился добровольцем к украинскому подразделению ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Как сообщается, Антосяк воевал в составе подразделения ударных беспилотников в 25-й воздушно-десантной бригаде.

Родители парня проживают в Британии. По их словам, тот после завершения обучения в Кембридже сказал, что планирует карьеру в британской армии, но потом признался, что поехал в Украину.

"Он очень гордился тем, что помогает людям здесь, в этой стране. Он всегда говорил об этом, когда звонил нам. В первом письме, которое он нам написал после того, как уехал в Украину, он извинялся, что впервые в жизни сказал нам неправду и таким был его план. Это очень тяжело для нас, но мы гордимся нашим сыном", - рассказал отец погибшего добровольца.

30 января с Филиппом Антосяком с почестями попрощались в Михайловском златоверхом соборе в Киеве, откуда процессия спустилась на Майдан Независимости. На церемонии включали поочередно гимны Украины и Польши, а гроб накрыли флагами обеих стран.

На прощание приехали родители юноши, присутствовали также представители польского консульства и различных польских организаций в Украине. Родителям передали посмертную награду для Филиппа от главнокомандующего ВСУ.

Похоронят Филиппа в городе Лович Лодзинского воеводства.

 

Напомним, в начале января стало известно о гибели 26-летнего добровольца из Шотландии Джордана Маклахлана, который воевал за Украину с 2022 года.

Недавно сообщалось, что на войне в Украине погиб 30-летний доброволец из Австрии Рихард С.

А в ноябре 2024 года погибли 24-летний грузинский доброволец Леван Лохишвили и 22-летний британец Каллум Тиндал-Дрейлер, который был воином Интернационального легиона.

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