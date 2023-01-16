RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Одессой ВАЗ влетел в дерево: водитель и две его маленькие дочери погибли

Фото: под Одессой ВАЗ влетел в дерево, трое погибших (od.npu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 16 января, в Одесской области произошло ДТП, в котором автомобиль взлетел в кювет и врезался в дерево. Водитель и его две дочери - 2 и 7 лет погибли на месте, а жена с 5-летней дочерью попали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

По данным полиции, 31-летний житель Лиманской сельской общины, двигаясь на автомобиле ВАЗ из села Траповка в село Заречное, не справился с управлением на закругленном участке автодороги, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

"Водитель и его дочери 2 и 7 лет погибли от полученных травм до приезда "скорой", - рассказали полицейские.

При этом 23-летнюю жену и еще одну 5-летнюю дочь в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу.

Как сообщалось, 11 января на трассе "Стрый-Изварино", в Хмельницкой области, перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Харькова в Ужгород. Девять человек пострадали, среди них - ребенок.

Напомним, 9 января из-за погодных условий в Киеве выросло количество ДТП. На дорогах столицы уже произошло 30 аварий, в которых 6 человек пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаДТП