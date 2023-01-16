Под Одессой ВАЗ влетел в дерево: водитель и две его маленькие дочери погибли

В понедельник, 16 января, в Одесской области произошло ДТП, в котором автомобиль взлетел в кювет и врезался в дерево. Водитель и его две дочери - 2 и 7 лет погибли на месте, а жена с 5-летней дочерью попали в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.
По данным полиции, 31-летний житель Лиманской сельской общины, двигаясь на автомобиле ВАЗ из села Траповка в село Заречное, не справился с управлением на закругленном участке автодороги, съехал в кювет и столкнулся с деревом.
"Водитель и его дочери 2 и 7 лет погибли от полученных травм до приезда "скорой", - рассказали полицейские.
При этом 23-летнюю жену и еще одну 5-летнюю дочь в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу.
Как сообщалось, 11 января на трассе "Стрый-Изварино", в Хмельницкой области, перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Харькова в Ужгород. Девять человек пострадали, среди них - ребенок.
Напомним, 9 января из-за погодных условий в Киеве выросло количество ДТП. На дорогах столицы уже произошло 30 аварий, в которых 6 человек пострадали.
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