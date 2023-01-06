Под Одессой в Сочельник погибла мать с тремя детьми: детали трагедии

В пятницу, 6 января, в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в селе Белино Подольского района. Прибывшие по адресу спасатели выяснили, что около 19:00 частный дом охватило открытое пламя.

Огонь распространился на площадь в 80 квадратных метров и ликвидировать пожар удалось только в 20:50.

Как рассказали в ГСЧС, во время пожара погибли 31-летняя женщина, ее двое детей в возрасте 3-х и 4-х лет и 2-летний племянник. Муж погибшей 1991 года рождения был срочно госпитализирован. В нем зафиксировано значительное отравление продуктами горения.

Фото под Одессой в Сочельник погибла мать с тремя детьми (facebook.com/MNS.GOV.UA)