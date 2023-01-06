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Под Одессой в Сочельник погибла мать с тремя детьми: детали трагедии

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Одесса, Пятница 06 января 2023 23:08
Под Одессой в Сочельник погибла мать с тремя детьми: детали трагедии Фото под Одессой в Сочельник погибла мать с тремя детьми (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Кава

Масштабный пожар произошел в одном из сел Одесской области. Там в частном доме погибли мать и трое маленьких детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В пятницу, 6 января, в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в селе Белино Подольского района. Прибывшие по адресу спасатели выяснили, что около 19:00 частный дом охватило открытое пламя.

Огонь распространился на площадь в 80 квадратных метров и ликвидировать пожар удалось только в 20:50.

Как рассказали в ГСЧС, во время пожара погибли 31-летняя женщина, ее двое детей в возрасте 3-х и 4-х лет и 2-летний племянник. Муж погибшей 1991 года рождения был срочно госпитализирован. В нем зафиксировано значительное отравление продуктами горения.

Фото под Одессой в Сочельник погибла мать с тремя детьми (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ранее сообщалось, что в понедельник, 2 января, во Львове пожарные спасли на пожаре 60 человек , из них 10 детей и эвакуировали 20 человек. Три человека спасены.

Также в понедельник, 26 декабря, в Киеве произошел пожар на авторынке . Не исключено, что загорелся склад шин.

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