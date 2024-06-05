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Под Одессой массово отравились люди, большинство из них - дети

Фото: массовое отравление произошло в Рени Одесской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Рени Одесской области произошло массовое отравление посетителей кафе. Большинство из них - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Так, о случившемся правоохранителям сообщили медики.

"К ним в течение дня с признаками пищевого отравления поступили шестеро детей в возрасте от 7 до 13 лет и 38-летняя мать с двумя детьми 10 и 12 лет", - рассказали в полиции.

Врачи оказали им помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение. В ходе проверки правоохранители установили, что все пациенты употребляли пищу в одном и том же кафе города, после чего им стало плохо и они обратились в медицинское учреждение.

Сведения о происшествии мы внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины, которым квалифицируется нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

"В рамках начатого производства назначен ряд экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - рассказал начальник отделения полиции №2 Измаильского районного отдела полиции Николай Пищанский.

Не первый случай

Отметим, что отравления в Украине по разным причинам далеко не редкость. Так, в апреле трое детей из Закарпатской области отравились угарным газом. Они были госпитализированы в местную больницу.

Кроме того, в декабре прошлого года в Полтаве массово отравились студенты Института НЮУ имени Ярослава Мудрого. Первоначально были госпитализированы 27 человек.

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Одесса