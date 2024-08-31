Под Одессой мужчина бросил гранату в гараж с людьми, ему грозит пожизненное

На портале отмечено, что событие произошло сегодня, 31 августа, около четырех часов в одном из населенных пунктов Великодолинской общины.

Полицейские установили, что 41-летний местный житель находился в нетрезвом состоянии и пришел в гараж к знакомому, бросив гранату в людей.

В результате взрыва известно о трех пострадавших, всех их госпитализировали. Сейчас выясняется мотив преступления.

В полиции добавили, что во время розыскных мероприятий найти правонарушителя помогла служебная собака.

"Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении в законченном покушении на убийство нескольких человек. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит пожизненное заключение", - говорится. в сообщении.

Кроме того, следователи открыли производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). После экспертизы обломков взрывного устройства будет решаться вопрос о сообщении подозрения мужчине в совершении и этого преступления.

По состоянию на данный момент следствие продолжается