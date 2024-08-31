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Под Одессой мужчина бросил гранату в гараж с людьми, ему грозит пожизненное

Суббота 31 августа 2024 18:44
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Под Одессой мужчина бросил гранату в гараж с людьми, ему грозит пожизненное Фото: перекрыта территория после взрыва (od.npu.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Под Одессой полиция задержала мужчину, который бросил гранату в помещение с людьми. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

На портале отмечено, что событие произошло сегодня, 31 августа, около четырех часов в одном из населенных пунктов Великодолинской общины.

Полицейские установили, что 41-летний местный житель находился в нетрезвом состоянии и пришел в гараж к знакомому, бросив гранату в людей.

В результате взрыва известно о трех пострадавших, всех их госпитализировали. Сейчас выясняется мотив преступления.

В полиции добавили, что во время розыскных мероприятий найти правонарушителя помогла служебная собака.

"Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении в законченном покушении на убийство нескольких человек. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит пожизненное заключение", - говорится. в сообщении.

Кроме того, следователи открыли производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). После экспертизы обломков взрывного устройства будет решаться вопрос о сообщении подозрения мужчине в совершении и этого преступления.

По состоянию на данный момент следствие продолжается

Под Одессой мужчина бросил гранату в гараж с людьми, ему грозит пожизненное

Напомним, что на днях в Киеве задержали 20-летнего жителя столицы, который совершил поджег сразу двух полицейских автомобилей. За эти деяния неизвестные предложили ему 6 тысяч долларов США.

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