RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под одесским ТЦК подрались медики и военные: что известно об инциденте

Фото: под одесским ТЦК подрались медики и военные (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 июня, под одним из одесских ТЦК произошла стычка между военными и медиками.

Сегодня днем стало известно, что сотрудники Киевского районного ТЦК в Одессе в течение нескольких часов удерживали прибывшую по вызову бригаду скорой помощи.

Один из задержанных фельдшеров сообщил "Думской", что медиков отпустили лишь после того, как под военкомат съехались машины скорой и с включенными сиренами устроили акцию протеста.

Что говорят в ТЦК

По данным ТЦК, сегодня во время проверки учетных документов у граждан один мужчина отказался предоставить документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы. В связи с этим представители полиции вместе с военнослужащими Киевского РТЦК и СП города Одесса задержали его и доставили в Киевский РТЦК и СП в Одессе для обновления учетных данных.

"Через час после этого, в Киевский РТЦК и СП города Одесса приехала группа людей в медицинской одежде на автомобили скорой медицинской помощи. Они утверждали, что прибыли по вызову ранее доставленного в РТЦК и СП гражданина, и настаивали на его госпитализации. Эти лица ссылались на диагноз, ранее не подтвержденный врачами военно-врачебной комиссии. Однако, по запросу представителей Киевского РТЦК и СП, предоставить документы, которые бы подтвердили их принадлежность к системе здравоохранения, они отказались", - пояснили военнослужащие.

В связи с этим у военнослужащих РТЦК и СП возникло подозрение, что прибывшие лица пытаются помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии.

Военные вызвали на место инцидента представителей полиции.

"Прибывшим правоохранителям также не были предоставлены документы, подтверждающие принадлежность этих лиц к системе здравоохранения. В связи с этим они были задержаны для предоставления объяснений", - заявили в ТЦК.

Однако после этого, по данным ТЦК, задержанные лица позвонили по телефону на линию 103 и сообщили о якобы "силовом содержании представителей экстренной службы" должностными лицами Киевского РТЦК и СП города Одесса. После чего, на место происшествия, кроме представителей бригад скорой помощи, прибыли также неизвестные гражданские лица, спровоцировавшие драку.

В результате инцидента травмы получили как военнослужащий Киевского РТЦК и СП, так и экстренная служба.

Правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Что говорят полицейские

Между тем правоохранители сообщили, что устанавливают обстоятельства конфликта между работниками ТЦК и СП и медиками.

"Предварительно установлено, что инцидент произошел сегодня примерно в 13.00 в Киевском районе города Одессы между работниками скорой медицинской помощи и районного территориального центра комплектования и социальной поддержки", - заявили в полиции.

Прокуратура квалифицировала событие как хулиганство

Агентство "Думская" сообщило, что в областном управлении полиции сообщили, что возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка),

Скандалы из ТЦК

Напомним, что скандалы с представителями ТЦК не редкость. В частности, вчера, 10 июня, в Одессе также произошел скандал с ТЦК. В сети распространили видео, как представители ТЦК задерживают мужчину и принудительно сажают его в машину.

В ТЦК объяснили это тем, что мужчина был задержан, чтобы не допустить его бегства до прибытия полиции.

Однако иногда случается и так, что именно граждане совершают противоправные действия в отношении представителей ТЦК. К примеру, недавно в Черновицкой области "задули" из баллончика представителей ТЦК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаМобилизация в Украине