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Под обстрел в Херсоне попала бригада "скорой", погиб гражданский

Фото: под обстрел в Херсоне попала бригада "скорой", погиб гражданский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня утром оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Под обстрелом оказалась машина "скорой", врачи не пострадали, но погиб местный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Так, удары вражеской артиллерии пришлись на гражданские объекты - дома, детсад, образовательное учреждение и СТО.

"По предварительной информации, из-за обстрела погиб 27-летний мужчина", - рассказал он.

По словам Прокудина, под вражеские удары также попала бригада "скорой", которая направлялась на помощь херсонцам.

"Медицинские работники не пострадали", - добавил глава региона.

Обстрелы Херсона

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон, который был освобожден от захватчиков 11 ноября 2022 года. Его обстреливали даже тогда, когда из города проводилась массовая эвакуация в связи с затоплением Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС. Отметим, что буквально 19 июня РФ обстреляла автомобильное предприятие в Херсоне, сгорели 10 маршрутных автобусов.

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Херсон