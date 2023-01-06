Под Минском разыскивают российских солдат. Они сбежали из части с оружием

Вблизи белорусской столицы ищут вооруженных российских военных. Они скрылись из воинской части под Минском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белсат".

По данным СМИ, часть российских солдат, размещенных в Беларуси, сбежала из воинской части. Чтобы найти беглецов, на дорогах установили блокпосты, на которых избирательно проверяют авто.

"На выезде из города на дороге Заславля-Колодища блокпост, проверяют не всех, проверяют выборочно", - говорится в сообщении.

При этом под Минском был замечен автобус с военными в камуфляже. В то же время местным рынкам советуют "повысить бдительность".