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Под Мариуполем раздались взрывы: предварительно, около 50 убитых оккупантов

Фото: под Мариуполем раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 13 мая, в результате взрывов под Мариуполем были обезврежены около 50 российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мариупольского городского совета.

"Хлопок" в Мариупольском районе. 9 прилетов по оккупантам! Взрывы произошли вблизи Мариуполя - в Никольской территориальной громаде, возле с. Республика", - сообщили в горсовете.

По их данным, после взрывов туда отправлено более 20 скорых из оккупированного Мариуполя и района.

"Вероятно большое количество пострадавших, предварительно около 50 убитых оккупантов", - добавили в совете.

Напомним, сегодня российские военные в очередной раз обстреляли территории Никопольского района. В результате вражеской атаки был ранен человек и повреждена гражданская инфраструктура.

Напомним, мы сообщали, что сегодня кафиры обстреляли Константиновку, в результате чего погибли два человека еще 11 были ранены. Среди жертв есть дети.

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