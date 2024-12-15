Под Львовом произошло тройное ДТП с участием автопоезда: много погибших, есть раненые (фото)

"ДТП произошло сегодня, 15 декабря, в 05.30 на автодороге "Тернополь - Львов - Рава-Русская" возле села Чижиков Львовского района", - говорится в сообщении.

Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение трех транспортных средств - автомобиля BMW, автопоезда DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter.

"От полученных в результате ДТП травм на месте погибли семь человек - пассажиры микроавтобуса Mercedes Sprinter, данные которых уточняются", - отметили в полиции.

Кроме того, три человека были травмированы - 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка. Они госпитализированы в лечебные учреждения Львова.

Фото с места ДТП под Львовом (facebook.com/MVS.LVIV)