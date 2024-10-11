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Под Львовом ДТП с автобусом, грузовиком "Новой почты" и авто: есть жертвы, много раненых

Фото: из-за массового ДТП под Львовом 11 октября двое людей погибли, 27 ранены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

11 октября под Львовом столкнулись автобус "Варшава - Одесса", грузовик "Новой почты" и несколько авто. Два человека погибли, 27 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"11 октября, около 06:30, на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 "Киев - Чоп" произошло массовое ДТП с пострадавшими с участием автобуса международных перевозок "Варшава - Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и несколько легковых транспортных средств", - рассказал он.

По состоянию на 07:00, по данным главы ОВА, было известно об одном погибшем и 27 травмированных.

"Движение перекрыто полностью. Транспортные средства направляются через Винники", - добавил Козицкий.

 

Двое погибших

Уже около 7:40 количество погибших выросло до двух.

Трое погибших

Из-за некоторого стало известно о трех погибших в ДТП во Львове.

"К сожалению, уже трое погибших. Патрульные организовали реверсное движение на этом участке дороги", - добавил Козицкий.

Число пострадавших возросло

По состоянию на 08:40 погибли три человека, еще у 35 травмы разной тяжести.

"Среди пострадавших есть шесть детей. На место ДТП выезжали 11 бригад медиков. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители", - отметил глава ОВА.

Как сообщалось, 10 октября в Польше вблизи украинской границы произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли украинцы.

Кроме того, в июле в Тернопольской области перевернулся автобус с паломниками. На момент аварии в нем находились больше 40 людей. Тогда 19 человек пострадали, среди них - ребенок.

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