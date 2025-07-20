Под Львовом 21-летний на BMW въехал в микроавтобус: семь человек в больнице (фото)

На объездной дороге возле Львова произошло масштабное ДТП. Семь человек травмированы, среди них - 17-летний подросток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.
Авария произошла сегодня, 20 июля, около 12:00 на автодороге "Западный обход города Львова" в селе Рудно Львовского района.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW, 21-летний житель Львова, выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Renault Trafic, которым управлял 41-летний львовянин.
В результате ДТП оба водителя и пятеро пассажиров Renault Trafic получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Среди пострадавших: четверо жителей Стрыйского района в возрасте от 17 до 77 лет, а также 20-летняя жительница Львовского района.
По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство.
Заметим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.
Сейчас же водитель BMW задержан, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Заметим, что значительное количество ДТП было зафиксировано сегодня, 20 июля, в Киеве и Киевской области.
Еще днем Киев накрыл сильный ливень. В результате затопило улицы, а также остановился общественный транспорт.
Уже через несколько часов после начала ливня стало известно и о проблемах на дороге. Среди прочего, ранее сообщалось о проблемах на площади Галицкой.
Позже произошло еще несколько аварий, которые существенно усложнили движение транспорта. На места сразу прибыли соответствующие службы, однако на некоторых участках дороги движение автомобилей было затруднено.
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