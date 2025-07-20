Под Львовом 21-летний на BMW въехал в микроавтобус: семь человек в больнице (фото)

Авария произошла сегодня, 20 июля, около 12:00 на автодороге "Западный обход города Львова" в селе Рудно Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW, 21-летний житель Львова, выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Renault Trafic, которым управлял 41-летний львовянин.

В результате ДТП оба водителя и пятеро пассажиров Renault Trafic получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Среди пострадавших: четверо жителей Стрыйского района в возрасте от 17 до 77 лет, а также 20-летняя жительница Львовского района.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство.

Заметим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Сейчас же водитель BMW задержан, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.