Под Купянском обнаружили расстрелянную колонну с гражданскими: оккупанты убили 20 человек

В деоккупированном Купянском районе обнаружили расстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские. Предварительно, оккупанты убили 20 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Фото: расстрелянная колонна с гражданскими под Купянском (СБУ)
"По предварительным данным, в автомобилях погибли 20 человек. На место выехали правоохранители и эксперты. Проводятся следственные действия. Детали выясняются", - рассказал он.
Как сообщил Синегубов, оккупанты нанесли удар по колонне с мирными жителями, когда они пытались спастись от обстрелов.
"Это жестокость, не имеющая оправдания", - добавил глава Харьковской ОВА.
Обновлено. СБУ сообщает, что среди убитых в колонне 10 детей. Эксперты пытаются установить личность убитых.
"В конце сентября рашисты полностью уничтожили колонну из семи автомобилей. По меньшей мере, 20 человек погибли, и среди них – 10 детей. Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов – они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стариков и один грузовик "ГАЗель", - говорится в сообщении.
Окончательное количество жертв устанавливается, проводятся соответствующие экспертизы. Нескольким людям удалось спастись из ада, сейчас они дают показания следователям.
Напомним, вчера утром российские войска нанесли удар по стоящей в очереди на выезде из Запорожья гражданской колонне. Люди хотели попасть на временно оккупированную территорию к родственникам.
В результате обстрела колонны погибли 30 человек, еще 118 гражданских пострадали.
Как впоследствии сообщили в МВД российские оккупанты совершили эту террористическую атаку новыми ракетами С-300.
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