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Под Купянском обнаружили расстрелянную колонну с гражданскими: оккупанты убили 20 человек

Фото: под Купянском обнаружили расстрелянную колонну с гражданскими (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В деоккупированном Купянском районе обнаружили расстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские. Предварительно, оккупанты убили 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Фото: расстрелянная колонна с гражданскими под Купянском (СБУ)

"По предварительным данным, в автомобилях погибли 20 человек. На место выехали правоохранители и эксперты. Проводятся следственные действия. Детали выясняются", - рассказал он.

Как сообщил Синегубов, оккупанты нанесли удар по колонне с мирными жителями, когда они пытались спастись от обстрелов.

"Это жестокость, не имеющая оправдания", - добавил глава Харьковской ОВА.

Обновлено. СБУ сообщает, что среди убитых в колонне 10 детей. Эксперты пытаются установить личность убитых.

"В конце сентября рашисты полностью уничтожили колонну из семи автомобилей. По меньшей мере, 20 человек погибли, и среди них – 10 детей. Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов – они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стариков и один грузовик "ГАЗель", - говорится в сообщении.

Окончательное количество жертв устанавливается, проводятся соответствующие экспертизы. Нескольким людям удалось спастись из ада, сейчас они дают показания следователям.

Напомним, вчера утром российские войска нанесли удар по стоящей в очереди на выезде из Запорожья гражданской колонне. Люди хотели попасть на временно оккупированную территорию к родственникам.

В результате обстрела колонны погибли 30 человек, еще 118 гражданских пострадали.

Как впоследствии сообщили в МВД российские оккупанты совершили эту террористическую атаку новыми ракетами С-300.

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