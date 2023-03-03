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Под Купянском спасатели больше недели не могут достать тела погибших из-за обстрелов оккупантов

Фото: под Купянском спасатели больше недели не могут достать тела погибших из-за обстрелов окупантов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты ведут постоянный обстрел общин неподалеку от Купянска. Из-за этого украинские спасатели не могут достать из-под завалов тела погибших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича Общественного.

По его словам, работники ГСЧС не могут достать тела двух погибших женщин, которые находятся под завалами админздания в Двухлетнем. Он рассказал, что как только спасатели пытаются разбирать завалы – россияне начинают обстрелы.

"Там на данный момент нет возможности проводить работы в связи с постоянными обстрелами. Для того чтобы там разбирать завалы, нужно спецтехнику заводить. Возможности такой нет, поскольку близко к линии фронта. И как только начинается движение - начинаются обстрелы. Пока что завалы не разбирали", - сказал Канашевич.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты обстреляли Купянский район в четверг, 23 февраля. В результате атаки один человек получил ранения, еще двое находятся под завалами.

Напомним, что в Купянском территориальном обществе объявили об обязательной эвакуации детей и маломобильных категорий населения.

Во вторник, 28 февраля, российские оккупанты в очередной раз атаковали Купянск Харьковской области. Город подвергся обстрелам из РСЗО, есть погибший.

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