Под Купянском спасатели больше недели не могут достать тела погибших из-за обстрелов оккупантов

Российские оккупанты ведут постоянный обстрел общин неподалеку от Купянска. Из-за этого украинские спасатели не могут достать из-под завалов тела погибших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича Общественного.