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Под Купянском новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Под Купянском, где не стихает вражеская артиллерия, новости о блокаде границы польскими фермерами выглядят просто издевательски. Украине и Польше необходимо искать общие рациональные решения, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Происходящее на нашей западной границе - границе с Польшей - нельзя воспринимать как что-то нормальное или обыденное. Нужна простая и понятная справедливость", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что через польскую границу проходит всего 5% украинского агроэкспорта. Так что, по его словам, на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике.

"И под Купянском, неподалеку от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски. Нужны совместные решения, рациональные решения, чтобы выйти из этой ситуации. Решения наши с поляками прежде всего и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы", - подчеркнул глава государства.

Блокада границы

Напомним, ранее польские фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также идет о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.

9 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было затруднено движение грузовиков и поездов. Позже стало известно, что они разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной - КПП "Шегини-Медика".

Уже 12 февраля польские фермеры заблокировали еще два КПП на границе с Украиной. Также протест они продолжили и на пункте пропуска "Медика - Шегини".

При этом, как рассказали в ГПСУ, польские протестующие блокируют движение только для грузовиков и обещали пропускать легковые автомобили и автобусы.

Добавим, 19 февраля министр инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши о недопустимости блокады пассажирского транспорта.

Что происходит на украино-польской границе и как это комментируют с обеих сторон - читайте в материале РБК-Украина.

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