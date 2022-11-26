Под Купянском эксгумировали тело железнодорожника, расстрелянного военными РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"45-летний житель поселка Купянск-Узловой при жизни работал на железной дороге. Его расстреляли оккупанты, когда он подъезжал к своему дому", - говорится в сообщении.

Сегодня правоохранители провели осмотр и изъяли тело погибшего, похороненного на местном кладбище. Для установления причины смерти умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители проводят расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.