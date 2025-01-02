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Под Киевом нашли младенца, которого бросили в сумке: полиция разыскивает мать

Иллюстративное фото: под Киевом нашли младенца, которого бросили в сумке (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 2 января, в городе Богуслав, Киевской области, был найден новорожденный мальчик. Его оставили в сумке рядом с частным домом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

По данным полиции, инцидент произошел на одной из улиц Богуслава. Хозяин частного дома обнаружил новорожденного мальчика. Ребенка немедленно доставили в медицинское учреждение, где врачи сейчас проводят обследование его состояния здоровья.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают родителей младенца.

"Полиция обращается к гражданам: если вам известна какая-либо информация о происшествии или возможных свидетелей, обратитесь по спецлинии "102" или в ближайшее отделение полиции", - сказано в сообщении.

Напомним, Ранее мы писали о том что в Кременчуге из роддома был похищен младенец.

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