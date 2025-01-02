ua en ru
Чт, 02 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Под Киевом нашли младенца, которого бросили в сумке: полиция разыскивает мать

Четверг 02 января 2025 21:54
UA EN RU
Под Киевом нашли младенца, которого бросили в сумке: полиция разыскивает мать Иллюстративное фото: под Киевом нашли младенца, которого бросили в сумке (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 2 января, в городе Богуслав, Киевской области, был найден новорожденный мальчик. Его оставили в сумке рядом с частным домом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

По данным полиции, инцидент произошел на одной из улиц Богуслава. Хозяин частного дома обнаружил новорожденного мальчика. Ребенка немедленно доставили в медицинское учреждение, где врачи сейчас проводят обследование его состояния здоровья.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают родителей младенца.

"Полиция обращается к гражданам: если вам известна какая-либо информация о происшествии или возможных свидетелей, обратитесь по спецлинии "102" или в ближайшее отделение полиции", - сказано в сообщении.

Напомним, Ранее мы писали о том что в Кременчуге из роддома был похищен младенец.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Полицейские
NEWS
Не "Орешник". Эксперт назвал самую большую угрозу для украинцев от РФ
Не "Орешник". Эксперт назвал самую большую угрозу для украинцев от РФ
DAILY
Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год