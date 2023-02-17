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Под Киевом водитель KIA "влетел" в маршрутку и погиб на месте (видео)

Фото: под Киевом водитель KIA "влетел" в маршрутку и погиб (скриншот из видео/dtp.kiev.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 17 февраля, рано утром, в Святопетровском Бучанского района Киевской области произошло смертельное ДТП с участием маршрутки. Ее водителя госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"Святопетровское: в 5:50 непристегнутый водитель KIA Magentsis вылетел в лоб во встречную маршрутку и полностью погиб мгновенно", - говорится в сообщении.

Также известно, что водитель маршрутки госпитализирован с переломом ноги.

Как сообщалось, в четверг, 9 февраля, в Киеве возле "Охматдета" перевернулась машина "скорой помощи". Обошлось без погибших.

Позже стало известно, что в результате ДТП в Киеве в четверг, 9 февраля, пострадали шесть человек, среди которых ребенок. Ее передали врачам и госпитализировали.

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КиевДТПКиевская область