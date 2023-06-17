Под Киевом произошло ДТП: погибла женщина и пострадали дети

В Броварском районе Киевской области автомобиль Cherry выехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП есть жертва и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области .
Инцидент произошел сегодня возле села Веселиновка. В результате столкновения погибла водитель - 34-летняя женщина.
Также в результате ДТП пострадали четверо пассажиров - дети 5, 11, 14 и 15 лет. Их госпитализировали.
Напомним, на прошлой неделе на трассе Киев-Одесса в Киевской области столкнулись легковушка Hyundai и минивэн Renault. В результате ДТП погибли и пострадали.
Также РБК-Украина рассказывало о серьезном ДТП с автобусом в Канаде. Там в результате столкновения с автомобилем погибли 15 человек.
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