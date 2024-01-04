Под Киевом произошло ДТП с участием трех авто: есть пострадавшие и погибший

"3 января в 07:01 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге вблизи с. Горенка, Гостомельской территориальной громады", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место аварии спасатели выяснили, что произошло ДТП с участием трех автомобилей.

"В результате чего пострадали два человека и один человек 1996 года рождения погиб", - добавили в ГСЧС.

Спасатели помогли извлечь пострадавших из изуродованного авто и передали пострадавших работникам экстренной медицинской помощи.

ДТП в Киеве

6 ноября в Киеве на блокпосте сбили сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте. Женщина получила телесные повреждения, она госпитализирована. Двумя днями позже в Киеве, 8 ноября, произошла авария с участием двух автобусов общественного транспорта. Семь человек пострадали, двое из них - в больнице.

25 октября в Киеве, на улице Большая Васильковская, автомобиль Toyota Avensis выехал за пределы проезжей части и влетел в остановку с людьми. Двое людей получили травмы.

А в Деснянском районе Киева 16 октября произошла смертельная авария с участием автомобиля Audi и мужчиной на электросамокате.