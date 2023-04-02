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Под Киевом собака обнаружила гранату (фото)

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Киевская область, Воскресенье 02 апреля 2023 15:53
Под Киевом собака обнаружила гранату (фото) Фото: под Киевом собака обнаружила гранату (t.me/policekyivregion)
Автор: Елизавета Драбкина

В селе Мощун Киевской области собака на прогулке в лесу обнаружила гранату к подствольному гранатомету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Житель села вывел собаку в местный лес, где пес наткнулся на опасный предмет.

Правоохранители на месте установили, что это оказалась граната к подствольному гранатомету. На место вызвали специалистов ГСЧС. К счастью, ни собака, ни ее владелец не пострадали.

Под Киевом собака обнаружила гранату (фото)

Украинцев предостерегают от посещения лесов, где находились российские войска или мест, где велись активные боевые действия.

Напомним, недавно во Львове в многоквартирном доме взорвалась граната, в результате чего один человек погиб, еще один - получил ранения.

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