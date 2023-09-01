Под Киевом в шести детсадах отравились дети: ведется расследование

В садиках Киевской области за сегодня отравилось почти 20 детей. Вспышка вероятно связана с кейтеринговой компанией, которая обеспечивала учебные заведения продуктами питания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное учреждение "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".
"В Киевской области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции в шести частных детских садах Бучанского и Фастовского районов связана с компанией, которая обеспечивала учебные заведения питанием", - сообщили в учреждении.
По их данным, на 1 сентября зарегистрировано 18 случаев среди детей от 2 до 6 лет, которые 30 августа употребляли продукты питания, доставленные в садики кейтеринговой компанией.
В настоящее время на стационарном лечении находятся 17 детей, из них 1 ребенок в отделении интенсивной терапии.
Специалистами ГУ "Киевский ОЦКПХ МЗ" начато эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфицирования и локализации вспышки.
В учреждении сообщили, что сейчас проводятся лабораторные обследования, направленные на выявление возбудителя заболевания.
Острые кишечные инфекции являются достаточно опасными из-за развития осложнений, особенно у детей. Для защиты от кишечных инфекций следует придерживаться следующих правил:
При появлении первых симптомов кишечной инфекции, не занимайтесь самолечением - немедленно обращайтесь к врачу.
Напомним, в июне в больницы Львова попали 11 человек с предварительными диагнозами "острая кишечная инфекция" и "бактериальная кишечная инфекция". Часть людей в разное время питалась в одном кафе, а другая часть употребляла пищу во время банкета в одном из львовских ресторанов.
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