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Под Киевом утонул 10-летний ребенок. В полиции рассказали подробности трагедии

Фото: появились подробности гибели ребенка на водоеме в Киевской области 3 августа (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Мальчик, утонувший в Киевской области в четверг, 3 августа, на момент трагедии находился в летнем лагере. Воспитатель задержан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

"Родители нашли первое попавшееся объявление о детском лагере, на улице передали сына "воспитателю", а вчера приехали в морг забрать тело своего 10-летнего Ивана", - рассказал он.

Трагедия произошла в селе Ходосовка на территории престижного комплекса отдыха. Как оказалось, именно сюда тренер привел купаться 8 мальчиков. В результате из воды вышли только 7 детей, тело еще одного ребенка вытащили со дна водолазы.

Как отметил Небытов, тренер, отвечавший за жизнь воспитанников, уже задержан. За оставление в опасности, что имело смертельные последствия для ребенка, 36-летнему "воспитателю" грозит до 8 лет лишения свободы.

По данным главы областной полиции, летний лагерь до сих пор не предоставил правоохранителям ни одного документа о своей деятельности.

Как сообщалось, 3 августа в Киевской области во время отдыха утонул 10-летний мальчик. О ЧП сообщили спасатели.

Отметим, зимой аналогичный случай произошел в Белогородке Киевской области. Там 11-летний мальчик провалился под лед и погиб. Его начали искать только через три часа.

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