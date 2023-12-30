ua en ru
Сб, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Киевом подросток подорвал гранату в подъезде, его задержали

Обухов, Суббота 30 декабря 2023 15:37
UA EN RU
Под Киевом подросток подорвал гранату в подъезде, его задержали Фото: полиция задержала подростка, взорвавшего гранату в Обухове (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Подросток подорвал гранату в подъезде жилого дома в Обухове Киевской области. Нарушителя задержали правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook.

Инцидент произошел около 23:00 29 декабря. Полиция получила сообщение о взрыве в одном из многоквартирных домов.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 15-летний парень во время конфликта со знакомыми в подъезде достал взрывное устройство из кармана и швырнул его. После этого несовершеннолетний скрылся. Правоохранители срочно ввели полицейскую спецоперацию в Обуховском районе. Подростка нашли оперативно.

В результате взрыва 16-летний участник конфликта и подрыватель получили телесные повреждения, поврежден подъезд дома. Взрывотехники изъяли остатки корпуса гранаты.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Полиция начала расследование по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 УК).

Фото: в Обухове парень подорвал гранату в подъезде (facebook.com/pol.kyivregion)

Напомним, в середине декабря в Закарпатской области депутат взорвал гранаты в здании сельсовета. В результате инцидента десятки человек получили ранения.

Также РБК-Украина сообщало, что в частном секторе Подольского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек. Было начато уголовное производство по факту умышленного убийства с дополнительной отметкой "несчастный случай".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область підлітки Обухів полиция Взрыв
NEWS
Силы обороны нанесли удар по военным объектам в РФ более 70 дронами, - источники
Силы обороны нанесли удар по военным объектам в РФ более 70 дронами, - источники
DAILY
Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес