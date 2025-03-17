Под Киевом Mitsubishi и маршрутка попали в масштабное ДТП: фото и первые детали

По данным полиции, авария произошла утром понедельника, 17 марта, около 08:00 часов, на одной из дорог в городе Вишневое. Правоохранители установили, что произошло столкновение между автомобилем Mitsubishi и маршруткой, в результате чего последняя перевернулась.

По предварительной информации пострадали пять пассажиров маршрутного такси, которые госпитализированы в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.

"На месте происшествия работают правоохранители Бучанского управления полиции. В дальнейшем будет предоставлена правовая квалификация указанного события согласно действующему законодательству", - сказано в сообщении.

ДТП в Киеве

Недавно нетрезвый водитель устроил ДТП во время комендантского часа в Киеве. Пострадали трое пассажиров и сам водитель, у которого зафиксировали превышение алкоголя в крови в 10 раз.

"Автопроисшествие произошло 2 марта, около 2:00, во время комендантского часа, за нарушение которого законодательством до сих пор не предусмотрена ответственность", - сообщали в полиции.

Стоит напомнить, что ранее мы писали о том 21 февраля, что нетрезвый водитель в Киеве устроил тройную аварию на дороге. Он столкнулся с маршруткой и автомобильным подъемником, пострадала женщина.