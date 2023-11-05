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Под Киевом электричка насмерть сбила 15-летнюю девушку

Фото: электричка насмерть сбила 15-летнюю девушку (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вчера, 4 ноября, под Киевом электропоезд насмерть сбил 15-летнюю девушку. Инцидент произошел возле станции "Лесная Буча".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, чрезвычайное происшествие произошло вчера около 16 часов.

"Полиция предварительно установила, что 31-летний машинист применил экстренное торможение, увидев человека на пути, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось", - сообщили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование.

"Полиция Києвской области напоминает: железнодорожный транспорт - зона повышенной опасности. Будьте осторожны на железнодорожных путях, особенно в темное время суток!", - добавили правоохранители.

Самоубийства в столице

Напомним, что в течение октября в Киеве произошло два парных самоубийства подростков. Сначала сводные брат и сестра выпрыгнули с 24-го этажа, а через несколько дней две подруги выбросились из недостроя.

РБК-Украина уже сообщало, какое поведение ребенка должно насторожить родителей.

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