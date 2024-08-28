Под Киевом в Десне обнаружили ядовитые вещества, стекающие из РФ

По его словам, 26 августа было проведено внеочередное заседание Киевской областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На заседании было принято решение запретить для жителей купания и лов рыбы в Десне.

"В реке Десна и ее заливах обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩИТЬ всему подчиненному о/с купаться, переплавляться, рыбачить в Десне и ее заливах ", - написал Момот.

Запрет будет действовать для Броварской, Вышгородской и Пирновской территориальной общин до получения безопасных показателей от экологов.

Стоит заметить, что Десна – это одна из самых больших рек Украины, протекающая на севере страны и являющаяся правым притоком Днепра. Длина реки составляет около 1,130 км, из которых около 591 км находятся на территории Украины. Она берет свое начало в России, в Смоленской области и протекает через Черниговскую, Киевскую и Сумскую области.

Интересно и то, что накануне в реке Сейм, являющейся притоком Десны, также были зафиксированы загрязняющие вещества.

По данным Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины, в реке Сейм зафиксировано значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности аммония и взвешенных веществ.

Именно поэтому соответствующая экологическая комиссия приняла решение о запрете купаться, вылавливать рыбу и использовать воду из реки для хозяйственных нужд из-за угрозы здоровью людей и местным жителям.