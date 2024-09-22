Под Киевом мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине, есть раненые

В Киевской области неизвестный мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине. В результате ранены два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
Сообщается, что около 14:00 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный зашел в магазин в Обуховском районе и открыл хаотичную стрельбу. Он ранил продавщицу и владельца магазина, после чего скрылся.
Полиция вызвала медиков, установила личность стрелка и начала операцию по задержанию. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель, его оперативно задержали.
Раненым оказали медицинскую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.
Открыто уголовное дело за хулиганство с применением оружия. Задержанному грозит лишение свободы сроком до семи лет.
Напомним, 18 сентября на территории АЗС в Киеве 41-летний житель столицы застрелил 65-летнего мужчину. После инцидента преступник забрал сумку жертвы и скрылся с места на автомобиле убитого. Но уже через полчаса был задержан полицейскими.
В ходе обысков у задержанного в доме и гараже выявили гранату и патроны. Стрелку сообщили о подозрении по четырем статьям, по которым ему грозит максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.
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