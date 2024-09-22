RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине, есть раненые

Фото: полиция оперативно задержала стрелка (иллюстративное фото Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

В Киевской области неизвестный мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине. В результате ранены два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Сообщается, что около 14:00 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный зашел в магазин в Обуховском районе и открыл хаотичную стрельбу. Он ранил продавщицу и владельца магазина, после чего скрылся.

 

Полиция вызвала медиков, установила личность стрелка и начала операцию по задержанию. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель, его оперативно задержали.

Раненым оказали медицинскую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Открыто уголовное дело за хулиганство с применением оружия. Задержанному грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, 18 сентября на территории АЗС в Киеве 41-летний житель столицы застрелил 65-летнего мужчину. После инцидента преступник забрал сумку жертвы и скрылся с места на автомобиле убитого. Но уже через полчаса был задержан полицейскими.

В ходе обысков у задержанного в доме и гараже выявили гранату и патроны. Стрелку сообщили о подозрении по четырем статьям, по которым ему грозит максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьНациональная полиция