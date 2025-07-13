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Под Киевом мужчина подорвал гранатой полицейских: его застрелили на месте

Воскресенье 13 июля 2025 18:08
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Под Киевом мужчина подорвал гранатой полицейских: его застрелили на месте Фото: во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли оружие и гранату (npu.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера в Киевской области произошел смертельный инцидент. Мужчина бросил в полицейских гранату, из-за чего правоохранителям пришлось его нейтрализовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной по Украины.

"12 июля в 22:33 в полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что в селе Михайловка-Рубежовка отец угрожает ей и семье применением гранаты и огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Далее на место оперативно прибыли полицейские Бучанского районного управления полиции, а также спецназовцы.

Во время пресечения правонарушения правоохранители нашли в доме. В это время мужчина привел в действие боевую гранату и бросил ее в сторону полицейских.

"После взрыва, с целью прекращения незаконных действий злоумышленника, работники полиции произвели выстрелы в сторону нападавшего. 41-летний фигурант погиб на месте происшествия", - рассказали в Нацполиции.

Известно, что в результате взрыва пятеро полицейских получили осколочные ранения. Всех их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Также в полиции рассказали, что во время обыска в доме обнаружили и изъяли четыре пистолета, пиротехническую гранату, охотничье ружье и нож.

Фото: правоохранители обнаружили во время обыска оружие (npu.gov.ua)

"Следователи открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Уголовного кодекса Украины)", - добавили в Нацполиции.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники ГБР.

Другие инциденты

Напомним, пару недель назад стало известно, что в Киеве будут судить мужчину, который бросил гранату из окна своей квартиры из-за шумных соседей. Тогда в результате взрыва были повреждены припаркованные авто.

Также мы писали, что в Харькове в конце июня мужчина совершил хулиганские действия и угрожал взорвать гранату в торговом центре. Вскоре злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении.

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