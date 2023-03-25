Под Изюмом полиция изъяла тела двух человек, погибших от бомбардировок РФ

Правоохранители обнаружили тела двух человек в Изюмском районе Харьковской области, погибших от авиационных бомбардировок армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Полиция изъяла тела двух жителей Изюмского района, погибших в результате агрессии Российской Федерации. Мумифицированные останки неустановленных гражданских нашли возле фермы на территории села", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 марта сотрудники Изюмского отдела полиции провели осмотр места происшествия и изъяли тела, которые направили на судебно-медицинскую экспертизу с целью их идентификации и установления причин смерти.

"Предварительно жители села Сулиговка Изюмского района погибли весной 2022 года во время авиационной бомбардировки вооруженными силами РФ", - добавили правоохранители.