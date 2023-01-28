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Под Изюмом эксгумировали тело женщины, погибшей от авиаудара РФ (фото)

Фото: Под Изюмом эксгумировали тело женщины, погибшей от авиаудара РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители провели эксгумацию тела женщины, которая погибла из-за авиационной бомбардировки военных РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Во время авиационной бомбардировки вооруженными силами РФ села Топольское 83-летняя женщина получила травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Полицейские отмечают, что авиаудар по населенному пункту произошел в начале марта прошлого года. 27 января в ходе отработки села, а напротив жилого дома были обнаружены захоронения женщины.

"Работники полиции провели осмотр и эксгумацию. Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу", - добавили полицейские.

В настоящее время идет расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что стражи порядка провели очередную эксгумацию погибших от РФ в Харьковской области. В Купянском районе обнаружили тела четырех убитых.

Правоохранители эксгумировали тело гражданского человека под Изюмом (Харьковская область). Россияне расстреляли мужчину, когда он пытался эвакуироваться из зоны боевых действий.

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