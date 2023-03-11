Под Изюмом эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрела военных РФ

Правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрелов армии РФ в Изюмском районе Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.
"Мужчина получил смертельные телесные повреждения в начале марта прошлого года во время вражеских обстрелов. Его похоронили на территории местного кладбища" - говорится в сообщении.
Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого за нарушение законов и обычаев войны.
Напомним, что на кладбище в селе Брускинское Великоалександровской общины правоохранители обнаружили тело 63-летнего местного жителя, замученного захватчиками во время оккупации.
Под Харьковом правоохранители обнаружили тело мужчины, которого российские военные расстреляли и убили во время оккупации.
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