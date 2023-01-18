Под Изюмом эксгумировали тела погибших от действий РФ и нашли мины оккупантов (фото)

"В селе Каменка Изюмского района полицейские обнаружили 2 мины, 5 выстрелов от гранатометов, 2 мины, 8 ручных гранат, 6 снарядов калибра 100 мм. В селе Сулиговка обнаружены три неразорванных боеприпаса", - говорится в сообщении.

Полицейские отмечают, что также в Изюмском районе правоохранители обследовали местность на наличие мест захоронения без вести пропавших и погибших.

"Было установлено место захоронения двух человек в с. Сулиговка, погибших при обстреле и авиа налете в период оккупации населенного пункта российскими военными", - добавили правоохранители.

Тела убитых были эксгумированы, а личности умерших уже установлены.