Под Изюмом эксгумировали гражданские тела, которых россияне расстреляли во время эвакуации

Специалисты провели эксгумацию гражданских тел, которых российские оккупанты расстреляли во время эвакуации в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора Украины.
По данным прокуратуры, 14 апреля 2022 года россияне обстреляли два эвакуационных автобуса с мирными жителями недалеко от пгт Борово Изюмского района.
"Люди ехали в свои дома в Луганской области. Враг начал стрелять из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия по автобусам с людьми. В настоящее время установлена гибель по меньшей мере девяти человек, они сгорели заживо в автобусе", - сказано в сообщении.
После страшной трагедии всех гражданских похоронил местный житель. Специалисты смогли провести эксгумацию 24 января 2023 года. Тела были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 438 УК Украины.
Напомним, что стражи порядка провели очередную эксгумацию погибших от РФ в Харьковской области. В Купянском районе обнаружили тела четырех убитых.
Правоохранители эксгумировали тело гражданского человека под Изюмом (Харьковская область). Россияне расстреляли мужчину, когда он пытался эвакуироваться из зоны боевых действий.
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