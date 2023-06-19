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Под Изюмом мужчина подорвался на противопехотной мине

Фото: Мины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Под Изюмом в Харьковской области сегодня, 19 июня, на противопехотной мине подорвался мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

"19 июня на берегу реки селе Оскол Изюмского района во время детонации противопехотной мины подорвался 32-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва, он получил телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

ГСЧС снова призвала быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.

Опасность мин

Спасатели предупреждают, что Украина из-за боевых действий загрязнена взрывчатыми предметами. Особенно опасны территории, освобожденные от российских оккупантов.

Оккупанты оставляют после себя не только боеприпасы, но и мины, гранаты и другие опасные предметы.

Напомним, что сегодня в деоккупированном Изюме Харьковской области произошел взрыв. Мужчина подорвался на неизвестном взрывном предмете.

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