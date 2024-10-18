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Под Хмельницким работник ТЦК сбил коллегу на пешеходном переходе: что известно

Фото: аварийный треугольник (Getty Images)
Автор: Нина Еланская, Юлия Акимова

Следователи выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло 17 октября около 20:00 на трассе "Стрый - Изварино" вблизи гостиницы "Аист". Известно, что один работник ТЦК сбил коллегу на пешеходном переходе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

Правоохранители отметили, что водитель автомобиля "Volkswagen Sharan", 54-летний хмельнитчанин, сбил 33-летнего пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Согласно источникам РБК-Украина, водитель и погибший были работниками ТЦК.

Сообщается, что в результате полученных травм пешеход погиб на месте.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины, что предусматривает от 3 до 8 лет заключения. Следствие продолжается.

Фото: ДТП (acebook.com policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Напомним, что за пределами населенных пунктов водителям необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это правило действует круглосуточно, а за его невыполнение в Украине предусмотрены штрафы.

Также в полиции просят пешеходов в темное время суток обязательно носить световозвращатели на одежде, чтобы водители смогли увидеть их заранее. Это правило распространяется на велосипедистов, а за его нарушение правоохранители могут даже оштрафовать.

Ранее мы уже рассказывали о том, как вы можете улучшить качество ваших фар, чтобы увеличить видимость в темное время суток.

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ДТПТЦК